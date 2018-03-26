Проводится проверка.

Утром 24 марта жильцы дома №80а по шоссе Металлургов в Челябинске обнаружили младенца в мусорном контейнере. Новорожденная девочка была мертва. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

Проводится доследственная проверка. Медицинское исследование установит точную причину смерти.

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