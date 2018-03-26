Самонадеянность красноуфимца отравила семью угарным газомСегодня в 11:29
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Насмерть.
25 марта 2018 года в аварийную службу АО "ГАЗЭКС" от службы скорой помощи поступило сообщение о происшествии в газифицированном частном доме по адресу Красноуфимск, улица Ясная, дом 19, квартира 2. Первыми неладное почувствовали соседи из квартиры №1, они же и вызвали скорую помощь. На месте происшествия обнаружено трое погибших. Начато расследование.
По предварительной версии, семья отравилась угарным газом. Вроятнее всего, в дымоходе не было должной тяги, и угарный газ от газового котла пошел в помещение.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе "ГАЗЭКСа", ранее хозяева квартиры отказались от услуг газовиков по техническому обслуживанию газового оборудования. В 2017 году они не пустили специалистов в дом для проверки приборов. Глава семейства, отец погибшего, владеет магазином газового оборудования. Он же написал письменное заявление об отказе от услуг газовиков, ссылаясь на свою квалификацию и самостоятельное обслуживание газовых приборов.
В ходе осмотра котельной в квартире погибших, по сведениям прокуратуры Свердловской области, выявлено самовольное отключение системы безопасности газового котла – датчика тяги из штатного места, предусмотренного заводом-изготовителем (отведен в сторону за котел). Кроме того, была повреждена "гофра" в месте крепления к дымоходу. Газовый сигнализатор был отключен от электропитания: если бы он работал, семья могла бы спастись.
Региональным СУ СКР возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности трем лицам).
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