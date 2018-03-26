На Уралмаше.

В ночь на 25 марта в Екатеринбурге на улице Кузнецова трое неизвестных обчистили салон сотовой связи "Мотив". Они разбили витрину, забрали сотовые телефоны и скрылись.

В пресс-группе городского УМВД "Уралинформбюро" сообщили , что по факту проводится проверка, устанавливается сумма ущерба. По ее итогам будет принято процессуальное решение.

Нападения на салоны связи в уральской столице происходят с завидной регулярностью. Пик ограблений пришелся на сентябрь 2017 года, когда налетчики выносили гаджеты практически ежедневно. В середине октября задержали четверых подозреваемых - двух 15-летних подростков и молодых людей 17 и 24 лет.