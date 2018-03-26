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На Среднем Урале пятиклассник лишился пальца на уроке трудаСегодня в 12:53

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Руку затянуло во фрезу.

Пятиклассник Поташкинской школы (Артинский район) лишился пальца во время урока. Прокуратура проводит проверку.

Инцидент произошел 9 февраля на занятии кружка по дополнительному образованию "Мастерская "Самоделкин". Школьники изготавливали шкатулки. 11-летний мальчик без разрешения педагога включил токарный станок, и правую руку ребенка в какой-то момент затянуло во фрезу. Об этом "Уралинформбюро" рассказали в пресс-службе свердловской прокуратуры.

У мальчика диагностировали травматическую ампутацию средней фаланги безымянного пальца, ампутацию ногтевой фаланги мизинца, размозжение среднего пальца и мягких тканей.

Следует отметить, что во время занятий "Мастерской" не всем школьникам хватало спецодежды и средств защиты. А педагог не прошел обучение по охране труда, не имел права проводить инструктаж и допускать к работе несовершеннолетних. Оказалось также, что станки не были оборудованы местным освещением.

Директор школы и педагог получили выговор. Директор, кроме того, будет оштрафован.

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