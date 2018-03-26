×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


На Ямале во время тушения пожара погиб спасательСегодня в 15:36

  • Текст

Отец четверых детей.

В ночь на 26 марта в 4-м микрорайоне поселка Уренгой (Пуровский район) сгорел деревянный двухэтажный дом. Во время тушения обрушилась кровля здания. Пропал 37-летний пожарный, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО.

Сообщение о возгорании поступило в 01.47. Пламя охватило 600 квадратных метров. Открытое горение удалось ликвидировать лишь к 8 часам. Из жильцов никто не пострадал, добавили в пресс-службе окружного ГУ МЧС.

По данным ИА "Север-Пресс", спасатель Александр Тищук погиб. Его тело извлекли из-под завалов. У мужчины остались жена и четверо детей.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Поделиться
Класснуть
Отправить
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Свердловский облсуд похоронил "институтскую" мечту Назарова

Свердловский облсуд похоронил "институтскую" мечту Назарова

ФСБ, внимание!

Строили столицу — получили… "грязьбург"

Строили столицу — получили… "грязьбург"

Кто убивает экологию Екатеринбурга.

Миллиарды на воду: как спасают обезвоженный Тагил

Миллиарды на воду: как спасают обезвоженный Тагил

И когда спасут?

Интервью

Инфографика

Грудинин в два раза обогнал Жириновского на выборах главы РФ

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×