Отец четверых детей.

В ночь на 26 марта в 4-м микрорайоне поселка Уренгой (Пуровский район) сгорел деревянный двухэтажный дом. Во время тушения обрушилась кровля здания. Пропал 37-летний пожарный, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО.

Сообщение о возгорании поступило в 01.47. Пламя охватило 600 квадратных метров. Открытое горение удалось ликвидировать лишь к 8 часам. Из жильцов никто не пострадал, добавили в пресс-службе окружного ГУ МЧС.

По данным ИА "Север-Пресс", спасатель Александр Тищук погиб. Его тело извлекли из-под завалов. У мужчины остались жена и четверо детей.