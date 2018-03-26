Из-за капризов.

В Кургане началась доследственная проверка по факту произошедшего в детском саду №142 в поселке Заозерный.

По сообщениям СМИ , 23 марта 2018 года воспитатель во время прогулки толкнула одну из подопечных в снег, так как девочка не хотела возвращаться в группу с прогулки, после чего оставила ее на улице. Заплаканной малышке помогли прохожие.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального СУ СКР, по данному факту проводится доследственная проверка, в ходе которой будут установлены все подробности случившегося произошедшего. По ее результатам будет дана правовая оценка действиям сотрудников дошкольного учреждения.