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Поехавшие вагоны притормозили электрички под ЕкатеринбургомСегодня в 08:40

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В Билимбае.

На железнодорожной станции Билимбай (Первоуральский ГО) в результате аварии с рельсов сошли несколько вагонов с щебнем. Происшествие случилось вечером 26 марта около 20.20, передает "Уралинформбюро".

По данным ГУ МЧС по Свердловской области, произошел сход 8 вагонов, 4 из которых опрокинулись. В пресс-службе СвЖД сообщили о сходе 10 вагонов. Происшествие, как пояснили в компании, случилось из-за соударения самопроизвольно поехавших думпкаров со стоящим составом.

В пресс-службе Уральского СУ на транспорте СКР добавили, что из-за ЧП произошел обрыв контактного провода. Повреждено около 100 метров железнодорожного полотна.

В результате инцидента никто не пострадал. Угрозы экологической безопасности нет.

Фото: Уральское СУ на транспорте СКР

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