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Начальник ГИБДД Полевского попал в тройное ДТПСегодня в 09:58

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Столкнулись две легковушки и фура.

Днем 26 марта в Полевском на улице Крылова произошло тройное ДТП, участником которого стал начальник городской ГИБДД Дмитрий Мешавкин. Информацию об аварии подтвердил "Уралинформбюро" руководитель свердловского ГУ МВД Валерий Горелых.

По предварительным данным, виновником аварии стал 47-летний водитель ВАЗ-2111, который выезжал с парковки. Мужчина не убедился в безопасности маневра и врезался в Mazda, которая вышла на обгон. За рулем иномарки находился Дмитрий Мешавкин в форменном обмундировании. От удара Mazda отбросило на фуру Scania, которая двигалась по правой полосе.

В аварии никто не пострадал, но машины получили повреждения.

Экспертиза установила, что водитель отечественной легковушки был пьян. Он приехал в таком состоянии на работу, а там его отправили домой отсыпаться. Ранее мужчина неоднократно привлекался к административной ответственности, в том числе за езду "под мухой".

"На этот раз в отношении него органы внутренних дел возбудили два дела – по части 3 статьи 12.14 (невыполнение требования правил дорожного движения уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом движения) и статьи 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения)", - отметил Валерий Горелых.

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