Начальник ГИБДД Полевского попал в тройное ДТПСегодня в 09:58
- Текст
Столкнулись две легковушки и фура.
Днем 26 марта в Полевском на улице Крылова произошло тройное ДТП, участником которого стал начальник городской ГИБДД Дмитрий Мешавкин. Информацию об аварии подтвердил "Уралинформбюро" руководитель свердловского ГУ МВД Валерий Горелых.
По предварительным данным, виновником аварии стал 47-летний водитель ВАЗ-2111, который выезжал с парковки. Мужчина не убедился в безопасности маневра и врезался в Mazda, которая вышла на обгон. За рулем иномарки находился Дмитрий Мешавкин в форменном обмундировании. От удара Mazda отбросило на фуру Scania, которая двигалась по правой полосе.
В аварии никто не пострадал, но машины получили повреждения.
Экспертиза установила, что водитель отечественной легковушки был пьян. Он приехал в таком состоянии на работу, а там его отправили домой отсыпаться. Ранее мужчина неоднократно привлекался к административной ответственности, в том числе за езду "под мухой".
"На этот раз в отношении него органы внутренних дел возбудили два дела – по части 3 статьи 12.14 (невыполнение требования правил дорожного движения уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом движения) и статьи 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения)", - отметил Валерий Горелых.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 14:43
МРСК Урала подхватит энергосбыт в Нижнем Тагиле
И Невьянске.Сегодня в 14:43
При пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" погиб 41 ребенок
Остальные - взрослые.Сегодня в 14:31
Екатеринбург прощается с металлическими гаражами
На ВИЗе.Сегодня в 14:30
Травивший людей смертельным наркотиком челябинец предстанет перед судом
Ему грозит пожизненное.Сегодня в 14:28
ТРЦ Заводовского-Погребинского первыми попали под проверку после пожара в Кемерово
"Гринвич" и "Пассаж".Сегодня в 14:03
Тюменец задушил мать веревкой
И сдал ее телевизор в комиссионку.Сегодня в 13:54
Майгуров "пристреливается" к посту главы Союза биатлонистов России
Во второй раз.Сегодня в 13:51
Дело о дисквалификации Якоба будет рассматривать новый судья
Предыдущий заболел.Сегодня в 13:49
Жительница Киргизии продавала новорожденную внучку за 17 тысяч рублей
Родные отказались от ребенка.Сегодня в 13:48
Екатеринбуржцы годами воевали с антисанитарией в подвале
Помог депутат.Сегодня в 13:12
Власти Екатеринбурга закроют Бажова и Рябинина
Для парковки.Сегодня в 12:39
Пермяк до смерти забил односельчанина в гостях у матери
Пойдет под суд.Сегодня в 12:26
Там нет детей: жители Кемерово нашли в морге только тела взрослых
Во время инспекции.Сегодня в 12:13
В Челябинске ищут мать убитого младенца
Возбуждено дело.Сегодня в 12:12
ВСМПО растит кадры в "Школе инженерной культуры"
С играми и театром теней.
Главные новости
- Сегодня в 12:26Там нет детей: жители Кемерово нашли в морге только тела взрослых
- Сегодня в 09:55Дети "вгоняют" свердловчан в бедность
- Сегодня в 09:01"Медный трамвай" подорожал на сотню миллионов
- Сегодня в 08:08Путин, поезд в огне!
- 26 марта в 18:52Кремль закроет генконсульство США в Екатеринбурге
Аналитика
Путин, поезд в огне!
И нам некуда дальше бежать.
Свердловский облсуд похоронил "институтскую" мечту Назарова
ФСБ, внимание!
Строили столицу — получили… "грязьбург"
Кто убивает экологию Екатеринбурга.