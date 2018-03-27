Спасали.

В Наманганской области (Узбекистан) двое мужчин погибли, пытаясь достать из выгребной ямы iPhone. Еще один участник операции госпитализирован с отравлением, передает "Уралинформбюро".

Инцидент произошел 25 марта около 22.00. 32-летний хозяин гаджета выронил его в выгребную яму уличного туалета. Для извлечения телефона он позвал соседа. С помощью друга владелец смартфона спустился в канализационное сооружение, где упал в обморок от газов. Его "ассистент" бросился спасать товарища и тоже потерял сознание, сообщает Sputnik.

Выручить мужчин попытался отец одного из них, но сам попал в больницу с отравлением. Горе-спасатели смартфона умерли на месте, а старший из троих - в больнице.