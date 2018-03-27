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СКР проверит падение 6-летней девочки из маршруткиСегодня в 15:31

  • Текст

Через заднюю дверь.

В Челябинске 6-летняя девочка выпала через заднюю дверь маршрутки №58. Организована доследственная проверка, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе южноуральского СУ СКР.

Инцидент произошел 24 марта на улице Молодогвардейцев. Девочка получила легкие травмы, она находится на амбулаторном лечении.

Обстоятельства случившегося выясняют следователи. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

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