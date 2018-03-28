Буяна сдали полиции.

27 марта во время перелета из Екатеринбурга в Анталью один из пассажиров устроил дебош в самолете авиакомпании "Россия". Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе перевозчика, после приземления в Турции буян был передан в руки полицейских.

"На основании появившейся в СМИ информации ведомством проводится доследственная проверка", - заявили агентству в пресс-службе Уральского СУ на транспорте СКР.

Подобные инциденты случаются в самолетах регулярно. В январе 2018 года 26-летний житель уральской столицы устроил дебош в бизнес-классе самолета "Аэрофлота", летевшего из Москвы в Петропавловск-Камчатский. По данным федеральных СМИ, молодой человек был пьян, матерился, игнорировал требования экипажа.

В марте за дебош с авиарейса сняли певицу Любовь Успенскую. Звезда эстрады толкнула бортпроводницу после того, как та попросила ее поместить собаку в специальную переноску.

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