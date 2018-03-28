А не был убит.

Устроивший стрельбу в школе американского штата Мэриленд 17-летний подросток на самом деле покончил с собой, а не скончался от ран, как утверждалось ранее. Об этом сообщает газета Baltimore Sun.

20 марта незадолго до начала занятий в Great Mills High School молодой человек открыл огонь по одноклассникам. Агрессора обезвредил находившийся в здании полицейский. Двоих учеников госпитализировали, передает "Уралинформбюро".

Сегодня некоторые близкие к следствию источники утверждают, что школьник покончил с собой, а сотрудник полиции только ранил его в руку.