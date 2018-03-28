×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Ехавший на проверку пожароопасности ТЦ автобус загорелся в путиСегодня в 17:38

  • Текст

Транспорт предоставило МЧС.

Во Владимире загорелся автобус, который вез журналистов проверять торговые центры на пожароопасность. Об этом сообщает радиостанция "Говорит Москва".

Отмечается, что транспорт был предоставлен региональным управлением МЧС. Когда автобус задымился, все пассажиры его покинули, а шофер взял огнетушитель и принялся сбивать пламя пеной.

Провести проверки торговых заведений во всех субъектах России поручил первый заместитель Генерального прокурора РФ Александр Буксман. Толчком для это послужила трагедия в Кемерово, где при пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня" погибли 64 человека. Как выяснили следователи, эвакуационные выходы в здании были заблокированы, а пожарная сигнализация не работала неделю.

Ранее по теме:
Путин, поезд в огне!
Это был поджог: новые подробности трагедии в Кемерово
Шеф "Кухни" хлестко высказался о предпосылках кемеровской трагедии

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Поделиться
Класснуть
Отправить
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Ещё в сюжете «Огненная трагедия в Кемерово»

Главные новости

Аналитика

Путин, поезд в огне!

Путин, поезд в огне!

И нам некуда дальше бежать.

Свердловский облсуд похоронил "институтскую" мечту Назарова

Свердловский облсуд похоронил "институтскую" мечту Назарова

ФСБ, внимание!

Строили столицу — получили… "грязьбург"

Строили столицу — получили… "грязьбург"

Кто убивает экологию Екатеринбурга.

Интервью

Инфографика

Грудинин в два раза обогнал Жириновского на выборах главы РФ

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×