Ехавший на проверку пожароопасности ТЦ автобус загорелся в путиСегодня в 17:38
- Текст
Транспорт предоставило МЧС.
Во Владимире загорелся автобус, который вез журналистов проверять торговые центры на пожароопасность. Об этом сообщает радиостанция "Говорит Москва".
Отмечается, что транспорт был предоставлен региональным управлением МЧС. Когда автобус задымился, все пассажиры его покинули, а шофер взял огнетушитель и принялся сбивать пламя пеной.
Провести проверки торговых заведений во всех субъектах России поручил первый заместитель Генерального прокурора РФ Александр Буксман. Толчком для это послужила трагедия в Кемерово, где при пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня" погибли 64 человека. Как выяснили следователи, эвакуационные выходы в здании были заблокированы, а пожарная сигнализация не работала неделю.
Ранее по теме:
Путин, поезд в огне!
Это был поджог: новые подробности трагедии в Кемерово
Шеф "Кухни" хлестко высказался о предпосылках кемеровской трагедии
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 19:58
Путин заявил об информационных вбросах из-за рубежа
После трагедии в Кемерово.Сегодня в 19:31
В Санкт-Петербурге полыхает автоцентр
На площади 500 квадратов.Сегодня в 19:09
Умер сын легендарного конструктора Калашникова
Оружейник Виктор Калашников.Сегодня в 18:35
В Перми задержан экс-депутат по делу об избиении DJ Smash
На 48 часов.Сегодня в 18:21
Экс-директор департамента МЧС России оказался в СИЗО
Из-за отсутствия самолетов-амфибий.Сегодня в 18:11
Лауреат премии Кузбасса потребовал отставки Тулеева
И отказался от звания.Сегодня в 18:09
Екатеринбургский приют превратится в музей медицины
Отдохнув от мигрантов.Сегодня в 18:05
Марийскому НПЗ разрешили самостоятельно поверять измерительные приборы
По итогам переаттестации.Сегодня в 17:59
В Югре автоледи отправили за решетку за гибель двух человек в ДТП
Почти на 2 года.Сегодня в 17:52
Трагедия в Кемерово: прорехи в законах или халатность исполнителей?
Размышляют в Госдуме.Сегодня в 17:48
"Уральские авиалинии" рассказали о причинах отмены 70% рейсов в Таджикистан
В надежде на их скорое возобновление.Сегодня в 17:38
Ехавший на проверку пожароопасности ТЦ автобус загорелся в пути
Транспорт предоставило МЧС.Сегодня в 17:07
Тюменец заживо сжег приятеля в гараже
Перед этим избив его.Сегодня в 17:03
Установка и поверка счетчика помогут вартовчанам сэкономить
Оплачивая только потраченную электроэнергию.Сегодня в 17:03
"Водоканал" влезет в долги для спасения Екатеринбурга
От миллионов тонн ила.
Ещё в сюжете «Огненная трагедия в Кемерово»
Главные новости
- Сегодня в 18:11Лауреат премии Кузбасса потребовал отставки Тулеева
- Сегодня в 17:52Трагедия в Кемерово: прорехи в законах или халатность исполнителей?
- Сегодня в 15:14Екатеринбургскому "Водоканалу" помогут вернуть миллиарды рублей
- Сегодня в 14:23"Екатеринбург Арене" отрежут "уши"
- Сегодня в 13:36Армен Карапетян останется без мандата депутата ЗакСо
Аналитика
Путин, поезд в огне!
И нам некуда дальше бежать.
Свердловский облсуд похоронил "институтскую" мечту Назарова
ФСБ, внимание!
Строили столицу — получили… "грязьбург"
Кто убивает экологию Екатеринбурга.