В Санкт-Петербурге полыхает автоцентрСегодня в 19:31
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На площади 500 квадратов.
Крупный пожар произошел 28 марта в автоцентре Hyundai в Санкт-Петербурге на улице Савушкина, 103. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе городского управления МЧС.
Изначально площадь возгорания составила 50 квадратных метров, однако позднее достигла 500. Пожару был присвоен высший ранг сложности. К его ликвидации были привлечены 24 единицы техники и 107 спасателей.
Из здания было эвакуировано порядка 100 человек. По официальным данным, пострадавших нет, однако очевидцы сообщают, что на месте работают сотрудники скорой помощи.
За несколько дней до этого, 25 марта, в торговом центре Кемерово произошел крупный пожар. Огонь вспыхнул на 4 этаже торгового центра "Зимняя вишня", где расположена развлекательная зона: кинотеатры, аттракционы и батутный парк. Погибли 64 человека, 69 госпитализированы.
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