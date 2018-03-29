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В Пермском крае женщину сбил грузовой поездСегодня в 11:10

  • Текст

Погибла на месте.

В Прикамье женщина погибла под колесами грузового поезда. Трагедия произошла днем 28 марта неподалеку от станции Оверята. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе уральского СУ на транспорте СКР.

Личность женщины устанавливается. На вид ей около 50 лет. Следователи проводят проверку.

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