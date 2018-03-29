Столкнулись Chevrolet и Lexus.

Утром 29 марта на 45-м километре автодороги Екатеринбург - Реж - Алапаевск лоб в лоб столкнулись Chevrolet Aveo и Lexus.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды свердловского УГИБДД, 57-летний водитель Chevrolet пошел на обгон. Когда он возвращался в свою полосу, машину занесло прямо на встречного "японца".

Виновник аварии и его 82-летняя пассажирка скончались на месте. Водитель Lexus получил сотрясение мозга.