Умер в реанимации.

В реанимации Истаравшана (Таджикистан) скончался 4-летний мальчик, упавший в казан с кипящей едой. Трагедия произошла 21 марта: ребенок поступил в больницу с ожогами более 75% тела, передает "Уралинформбюро".

Родители рассказали, что мальчик упал в казан с готовящимся суманаком (национальное блюдо - прим. ред). Спасать его бросился отец: моментально он голыми руками вытащил ребенка из кипящего котла.

Шесть дней мальчик был подключен к аппарату ИВЛ.

Источник "Азия-Плюс" в больнице сообщил, что у дошкольника были сильные ожоги дыхательных путей. Несмотря на все старания врачей, ребенок скончался.