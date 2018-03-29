В Кизеле насмерть угорели жители многоквартирника Сегодня в 14:34
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Была забита вентиляция.
В Кизеле в одном из многоквартирных домов нашли тела 5 человек. По предварительным данным, люди отравились угарным газом - управляющая компания проверяла вентиляцию в доме "для галочки".
Трагедия произошла 26 марта. В одной из квартир были обнаружены трупы пожилых мужчины и женщины, а также их 50-летнего сына - инвалида III группы. Этажом выше погибла еще одна пожилая женщина и ее 63-летний сын.
По данным следствия, в квартирах были установлены водонагревательные газовые колонки. Жильцы эксплуатировали их при неисправной вентиляции: в ходе осмотра оказалось, что дымоход заполнен осколками кирпичей, а вытяжная тяга отсутствует.
Установлено, что сотрудники УК проводили лишь формальную проверку вентиляционных шахт и не принимали мер для устранения неисправностей.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц", сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.
Двое сотрудников управляющей компании задержаны. Решается вопрос об их аресте.
Стоит отметить, угарный газ часто становится причиной гибели людей - на начальных стадиях распознать симптомы отравления довольно тяжело. Спасатели рекомендуют жильцам домов с печным отоплением и с газом в обязательном порядке обзавестись бытовыми детекторами для обнаружения скопления смертельно опасного вещества.
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