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В Кизеле насмерть угорели жители многоквартирника Сегодня в 14:34

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Была забита вентиляция.

В Кизеле в одном из многоквартирных домов нашли тела 5 человек. По предварительным данным, люди отравились угарным газом - управляющая компания проверяла вентиляцию в доме "для галочки".

Трагедия произошла 26 марта. В одной из квартир были обнаружены трупы пожилых мужчины и женщины, а также их 50-летнего сына - инвалида III группы. Этажом выше погибла еще одна пожилая женщина и ее 63-летний сын.

По данным следствия, в квартирах были установлены водонагревательные газовые колонки. Жильцы эксплуатировали их при неисправной вентиляции: в ходе осмотра оказалось, что дымоход заполнен осколками кирпичей, а вытяжная тяга отсутствует.

Установлено, что сотрудники УК проводили лишь формальную проверку вентиляционных шахт и не принимали мер для устранения неисправностей.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц", сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

Двое сотрудников управляющей компании задержаны. Решается вопрос об их аресте.

Стоит отметить, угарный газ часто становится причиной гибели людей - на начальных стадиях распознать симптомы отравления довольно тяжело. Спасатели рекомендуют жильцам домов с печным отоплением и с газом в обязательном порядке обзавестись бытовыми детекторами для обнаружения скопления смертельно опасного вещества.

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