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Казахстанского пенсионера убила ледяная глыбаСегодня в 15:39

  • Текст

Свалилась на голову.

Пенсионера из Уральска (Казахстан) убила ледяная глыба, упавшая с крыши дома. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела ("Нарушение правил охраны труда") в отношении руководителя кооператива собственников квартир, передает "Уралинформбюро".

Трагедия произошла днем 28 марта. 70-летний мужчина не обратил внимания на предупредительную ленту, вокруг места, куда скидывали лед с крыши дома, и попал в зону "поражения", сообщает Tengrinews.kz.

Стоит отметить, что за последнюю неделю в Уральске еще два человека пострадали от падающих с крыши ледяных глыб. Мужчина и женщина попали на больничные койки с закрытыми черепно-мозговыми травмами и ранами ушей.

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