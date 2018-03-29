Что это было?

28 марта в Ревде прошли мероприятия памяти жертв пожара в ТРЦ "Зимняя вишня". Как сообщают местные СМИ, в них приняли участие спикер муниципальной думы Андрей Мокрецов и глава Ревды Ирина Тейшева.



Фото: скриншот с видео / revda-info.ru

А на следующий день отголосок кемеровской трагедии дал о себе знать в местном ТРЦ "Квартал". Изумленные владельцы нескольких магазинов при открытии "торговика" 29 марта обнаружили свои помещения залитыми водой.

Как выяснили корреспонденты "Уралинформбюро", 28 марта технические сотрудники ТРЦ провели осмотр пожарных кранов в здании. И, по всей видимости, утром четверга подали воду в систему пожаротушения, в результате чего случился массовый пролив.

Первоначально представители администрации ТРЦ на вопрос агентства о случившемся опровергали затоп. Узнав, что в распоряжении "Уралинформбюро" есть видеодоказательство, управляющий "Квартала" Андрей Пономарев все же сообщил, что накануне действительно проверялась противопожарная система. Он достаточно путано разъяснил случившееся: "получилось, что два или три пожарных гидранта были открыты, вернее, краны были прикрыты, а должны быть закрытыми. Получилось, что как раз спринклерная система была плохо протянута, плюс у нас один пожарный рукав был плохо протянут".

Спринклерная система разбрызгивания воды обвалила потолок в магазине "Магнит Косметик" на втором этаже ТРЦ. Незакрытый пожарный кран потек в магазине оптики на первом этаже. Его утром помогали закрыть охранники.

Поговорив с экспертами МЧС, мы предполагаем, что до момента проверки в ТРЦ "Квартал" система пожаротушения стояла без воды. По всем правилам эксплуатации – в спринклерной системе и в пожарных кранах поддерживается постоянное давление. И будь они в рабочем состоянии, вода протекла бы не сегодня утром.

Испытания внутреннего противопожарного водопровода по нормам проводятся два раза в год. За их соблюдением должен следить Отдел надзорной деятельности и профилактической работы ГО Ревда, подчиняющийся ГУ МЧС России по Свердловской области.

Там корреспонденту "Уралинформбюро" сообщили, что в ближайшее время планируют провести проверку ТРЦ «Квартал». Ранее данный центр ни разу ими не проверялся (!), несмотря на то, что он действует более шести лет. Коммерсанты воспользовались "надзорными каникулами" и вход проверяющих к ним на порог был закрыт.

Арендодателем в ТРЦ является ревдинское ООО "Летний рынок" (ИНН 6627003146). Среди его учредителей, согласно открытых источников, есть знаменитые в "определенных кругах" личности. Например, Николай Павлович Смовж и Александр Германович Слесарев (контрольный пакет). Директором является Евгений Александрович Слесарев.



Фото: Областная газета. Александр Слесарев (справа)

Ревдинец Николай Смовж на днях был освобожден из колонии – по состоянию здоровья он отсидел только 4 года из назначенных судом за организацию убийств 19 лет.

В конце 90-х УБОП ГУВД Свердловской области отправляло в СИЗО по подозрению в создании преступной группировки и подкупе чиновников Александра Слесарева. Теперь авторитетный бизнесмен из Михайловска контролирует ООО "Жасмин" - одного из серьезных игроков на дорожном рынке Свердловской области.

Источники "Уралинформбюро" не исключают, что после освобождения Смовжа между двумя бизнесменами возникнут трения, в том числе из-за притязаний на ТРЦ "Квартал".

Кто в конечном итоге будет отвечать за противопожарное состояние "Квартала", покажет время.