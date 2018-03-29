Офицера уволят из органов.

28 марта в уральской столице произошло ДТП с участием личного автомобиля должностного лица из регионального управления ГИБДД.

"Авария произошла в 23.30 на улице Окружной. По предварительным данным, полковник полиции, находясь за рулем Citroen, не обеспечил постоянного контроля над движением своего транспортного средства и допустил столкновение с ехавшей в попутном направлении Toyota Land Cruiser", - прокомментировал происшествие "Уралинформбюро" руководитель пресс-службы областного ГУ МВД РФ Валерий Горелых.

По его словам, в результате происшествия никто из людей не пострадал, а машины получили незначительные повреждения. "Представитель УГИБДД отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения. В отношении него органы внутренних дел завели административное дело по статье 12.26 КоАП РФ. По итогам начавшейся служебной проверки офицера уволят из системы МВД по отрицательным мотивам", - добавил собеседник агентства.

Он также отметил, что по выходу из отпуска к дисциплинарной ответственности будет привлечен руководитель должностного лица.

В отделении пропаганды регионального УГИБДД не стали ни опровергать, ни подтверждать случившееся: "Если водитель, в том числе должностное лицо любого уровня будет задержан при управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения или будет зафиксирован отказ от прохождения освидетельствования на состояние алкогольного опьянения - водитель в обязательном порядке будет привлечен к предусмотренной законом ответственности".

Имя "проштрафившегося" лица, а также занимаемую им должность в Госавтоинспекции, не называют ни в областном ГУ МВД РФ, ни в региональном УГИБДД. По данным одного из екатеринбургских таблоидов, ДТП на Окружной устроил замчальника УГИБДД по Свердловской области Александр Юнусов. После аварии тот якобы скрылся с места происшествия. Задержали его коллеги только в ночь на 29 марта после 2-часовой погони.