Везущем мигрантов.

На западе Таиланда во время движения вспыхнул автобус с рабочими-мигрантами из Мьянмы. Погибло по меньшей мере 20 человек, еще трое получили ранения, передает "Уралинформбюро".

Всего внутри машины находились 47 человек. По словам водителя автобуса, огонь вспыхнул где-то в середине салона, пишет Reuters. Из-за быстрого распространения пламени тем, кто находился в задней части транспортного средства, выбраться не удалось.

Стоит напомнить, что в декабре 2017 года в Казахстане на ходу загорелся автобус, везущий мигрантов из Узбекистана в Россию. В огне погибли 52 человека

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