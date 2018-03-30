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В Челябинске автобус насмерть сбил пенсионераСегодня в 11:28

  • Текст

Водитель скрылся.

Вечером 29 марта в Челябинске на улице Татищева 26-летний водитель автобуса ПАЗ сбил мужчину, который шел навстречу движению. С места аварии молодой человек скрылся.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды городской ГИБДД, пешеход скончался на месте. Его личность не установлена. На вид погибшему 60-70 лет.

Виновника аварии разыскали. Он задержан.

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