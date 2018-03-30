Госпитализированы еще 22 человека.

В Шымкенте (Казахстан) 26 человек загремели на больничные койки с подозрением на отравление мороженым. Среди пострадавших есть дети. Четверо взрослых в реанимации, передает "Уралинформбюро".

Все пострадавшие ели мороженое, купленное в одной торговой точке. По словам родственника одного из пострадавших, там царит антисанитария. "Я пошел в прокуратуру районную и написал заявление туда, чтобы проверили", - цитирует мужчину Tengrinews.kz.

Семьи отравившихся мороженым дежурят около больницы.