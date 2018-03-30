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Пресс-секретарь главы Златоуста умерла в роддомеСегодня в 12:09

После кесарева сечения.

29 марта в роддоме скончалась пресс-секретарь главы Златоуста Наталья Алексюк. Ей делали кесарево сечение, передает "Уралинформбюро".

"Я проработал с Натальей много лет, еще с того времени, когда был председателем Собрания депутатов. Знал ее как профессионала с большой буквы, человека компетентного и ответственного, жизнерадостного и активного. Вместе с Собранием депутатов, мэрией Златоуста приношу свои соболезнования родным и близким", - написал на своей странице в Facebook глава города Вячеслав Жилин.

По данным "Челябинского обзора", ребенок Алексюк выжил.

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1 комментариев из 1 | смотреть все
ужас Сегодня в 14:36

некомпетентность врачей?

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