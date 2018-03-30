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В Кольцово задержали пассажира с 50 тысячами долларовСегодня в 16:53

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Привез "сувенир" из-за границы.

В аэропорту Кольцово задержали мужчину, пытавшегося пронести через границу 50 000 долларов. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе таможни воздушной гавани.

Житель Перми прилетел в Екатеринбург из Стамбула и прошел через "зеленый коридор". На вопрос о количестве наличных в багаже он ответить не смог. На досмотре в барсетке были обнаружены американские купюры на сумму, эквивалентную 3 миллионам рублей.


Фото: таможня Кольцово

Пассажир сообщил, что не знал о необходимости декларировать наличные при въезде в страну. Деньги у него изъяты. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Контрабанда наличных средств".

Если вина мужчины будет доказана, ему грозит штраф в размере от трехкратной до десятикратной суммы ввезенных наличных.

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