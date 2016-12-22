Как главный миротворец.

Президент России Владимир Путин выдвинут на соискание Нобелевской премии мира. С такой инициативой в Нобелевский комитет обратился глава французского "Центра политических и международных отношений" Фабьен Боссар, пишет РИА Новости.

Он считает, что разногласия на мировой арене по поводу Сирии не должны помешать Путину, поскольку в свое время президент США Барак Обама получил "нобелевку", когда американские войска находились в Ираке.

По мнению французского политолога, российский президент единственный, кто по-настоящему борется с терроризмом, передает "Уралинформбюро".

Следует отметить, что Нобелевская премия мира за 2016 год была присуждена президенту Колумбии Хуану Мануэлю Сантосу за "решительные усилия по окончанию продолжавшейся более 50 лет гражданской войны".