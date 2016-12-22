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Путин выдвинут на "нобелевку" за борьбу с террористами21 декабря в 08:48

Как главный миротворец.

Президент России Владимир Путин выдвинут на соискание Нобелевской премии мира. С такой инициативой в Нобелевский комитет обратился глава французского "Центра политических и международных отношений" Фабьен Боссар, пишет РИА Новости.

Он считает, что разногласия на мировой арене по поводу Сирии не должны помешать Путину, поскольку в свое время президент США Барак Обама получил "нобелевку", когда американские войска находились в Ираке.

По мнению французского политолога, российский президент единственный, кто по-настоящему борется с терроризмом, передает "Уралинформбюро".

Следует отметить, что Нобелевская премия мира за 2016 год была присуждена президенту Колумбии Хуану Мануэлю Сантосу за "решительные усилия по окончанию продолжавшейся более 50 лет гражданской войны".

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1 комментариев из 1 | смотреть все
Ромашишка Сегодня в 13:19

Бум гадать на ромашке - дадут, не дадут или поддадут?

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