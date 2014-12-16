Ветлужских уступил свой пост21 декабря в 11:55
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В Общественной палате Среднего Урала.
В составе Общественной палаты Свердловской области произошла замена. Место Андрея Ветлужских, который в сентябре 2016 года был избран в Госдуму РФ, занял Валерий Кусков – председатель свердловского обкома Горно-металлургического профсоюза России (ГМПР), передает "Уралинформбюро".
Соответствующий указ был подписан губернатором Евгением Куйвашевым еще 16 декабря, однако документ официально опубликовали сегодня.
Коллегам по палате Кусков будет представлен на итоговом заседании 23 декабря.
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