По здоровью.

Глава Копейска Валерий Устинов покинул свой пост. В заявлении об увольнении он сослался на состояние здоровья, передает "Уралинформбюро".

Отставку градоначальника 21 декабря 2016 года согласовал губернатор Челябинской области Борис Дубровский. Исполнять обязанности мэра временно будет замглавы по социальным вопросам Владимир Бисеров.

На пост главы Копейска Валерий Устинов был избран городским Собранием депутатов 5 декабря. До этого он работал в Уральском региональном центре МЧС, в последние годы - в должности замначальника.