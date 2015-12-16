Мэр Копейска ушел в отставку21 декабря в 12:23
- Текст
По здоровью.
Глава Копейска Валерий Устинов покинул свой пост. В заявлении об увольнении он сослался на состояние здоровья, передает "Уралинформбюро".
Отставку градоначальника 21 декабря 2016 года согласовал губернатор Челябинской области Борис Дубровский. Исполнять обязанности мэра временно будет замглавы по социальным вопросам Владимир Бисеров.
На пост главы Копейска Валерий Устинов был избран городским Собранием депутатов 5 декабря. До этого он работал в Уральском региональном центре МЧС, в последние годы - в должности замначальника.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
- Похожие новости
-
Сегодня в 19:58
В Кургане водитель грузовика пробил газовую трубу
И оставил без "голубого топлива" промышленный сектор.Сегодня в 19:40
В Екатеринбурге жители Сортировки остались без отопления
В 30-градусный мороз.Сегодня в 19:31
ФСБ устроила допрос вице-премьеру Пермского края
Олегу Демченко.Сегодня в 19:20
Свердловчане забили знакомого поленом
До смерти.Сегодня в 19:05
Екатеринбурженка скончалась в здании "Почты России"
На Бебеля.Сегодня в 18:53
Артемовский ГО возглавил Андрей Самочернов
Вариантов было немного.Сегодня в 18:51
В Екатеринбурге молодую мать поймали на занятии проституцией
Женщине не хватало средств на содержание ребенка.Сегодня в 18:41
Морозы задержали десятки самолетов в Югре и на Ямале
Столбики термометров опустились ниже 40 градусов.Сегодня в 18:38
Старейшее предприятие Югры выгонит на улицу более 700 человек
Они пополнят армию безработных.Сегодня в 18:37
Пьяный челябинец 3 часа держал в заложниках врачей
Требуя госпитализировать сына.Сегодня в 18:36
ЕВРАЗ и работники КГОКа подписали коллективный договор
На 2017 год.Сегодня в 18:31
Кольцово отправит больше 1000 новогодних рейсов
На 20% больше, чем в прошлом году.Сегодня в 18:30
Суд вынес приговор полицейским чинам Зауралья
Андрею Алешкину и Максиму Шевелеву.Сегодня в 18:27
Голодовка в общежитиях Челябинска грозит смертями
Дубровский не реагирует.Сегодня в 18:21
Челябинец выпросил у 12-летней девочки интимные фото
Его задержали.
-
05 декабря в 19:15
Копейск возглавил полковник МЧС
Валерий Устинов.15 ноября в 11:34
Снежинск досрочно лишился главы
Второго подряд.04 октября в 11:56
Глава "челябинской Рублевки" отказался от борьбы за пост
Уйдя в отпуск с последующим увольнением.30 сентября в 11:03
Глава Малышевского ГО "поплатился" за провал "Единой России"
На подведомственной территории.05 сентября в 08:42
В Кремле не слышали об отставке Пучкова
Кресло главы МЧС остается за ним.28 июля в 15:40
Арестованный мэр Копейска определил своего преемника
Из-за решетки.15 июня в 12:00
Сити-менеджер Новоуральска ушел в отставку
Вопрос о преемнике остается открытым.26 мая в 13:52
Дума Сургута приняла отставку мэра
Нового главу выберут в конце июня.16 декабря 2015 в 15:53
Южноуральский губернатор уволил первого замминистра строительства
И сразу нашел ему замену.16 декабря 2015 в 13:55
Дубровский уволил главу своей администрации
В связи с ее упразднением.
Главные новости
- Сегодня в 18:18По примеру Куйвашева: губернатор Прикамья распускает правительство
- Сегодня в 17:53Екатеринбуржец сознался в убийстве Кристины Яновой
- Сегодня в 17:52Серов спокоен. До первой свиньи
- Сегодня в 17:15Зарезавший жену и дочь екатеринбургский чекист должен выйти из СИЗО
- Сегодня в 16:11Встаньте, дети, в хоровод! В детсадах нет места
Аналитика
Серов спокоен. До первой свиньи
Что скажет прокуратура?
Встаньте, дети, в хоровод! В детсадах нет места
Екатеринбург не решил задачу Путина.
Прокуратуре невдомек
Что исполнил Куйвашев