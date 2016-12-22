Турки вновь насолили.

Пресс-конференция президента РФ Владимира Путина перенесена с 22 на 23 декабря, сообщает "Уралинформбюро". Как пояснил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, это связано с тем, что в четверг глава государства примет участие в церемонии прощания с российским послом в Турции Андреем Карловым.

Дипломат был убит исламским террористом 19 декабря 2016 года в Анкаре на открытии картинной галереи. Его отпевание пройдет в Храме Христа Спасителя.

Пресс-конференция главы государства по итогам года традиционно является одним из самых ожидаемых и обсуждаемых событий. В прошлый раз она длилась более двух часов. В этом году на встречу с Путиным собираются более 1400 журналистов со всего мира.

Представители СМИ, купившие билеты до Москвы и обратно, потеряют деньги.

В Свердловской области вышла еще одна накладка - губернатор Евгений Куйвашев назначил свою итоговую пресс-конференцию на полдень 23 декабря. "Подвинется" ли он вслед за Путиным, неизвестно. Как уточнили "Уралинформбюро" в региональном департаменте информационной политики, судя по всему, пресс-конференцию придется переносить, но пока таких указаний не поступало.