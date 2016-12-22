Дошло до угроз.

Министр транспорта Таджикистана Шерали Ганджалзода заявил о неприемлемости давления со стороны российских авиавластей. Спор возник вокруг полетов из подмосковного аэропорта Жуковский, пишут федеральные СМИ.

По словам министра, от Минтранса РФ пришло письмо, в котором в "ультимативной форме" говорится, что с 22 декабря все авиарейсы таджикских перевозчиков в России будут запрещены - если авиакомпании "Ямал" не разрешат летать из Жуковского в Таджикистан.

"Ямал" ждет визу на полеты в Душанбе и Худжанд от ведомства гражданской авиации Таджикистана. Минтранс РФ обвинил таджикскую сторону в нарушении подписанного ранее соглашения и попытке пересмотра договоренностей.

Сейчас из Жуковского в Таджикистан ежедневно отправляются три лайнера, передает "Уралинформбюро".

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