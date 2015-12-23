Куйвашев изменил свои планы вслед за Путиным21 декабря в 15:06
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Отложив пресс-конференцию.
Главе Свердловской области Евгению Куйвашеву пришлось отложить свою пресс-конференцию по итогам года. Мероприятие перенесено с 23 на 26 декабря, сообщили "Уралинформбюро" в региональном департаменте информационной политики.
Встречу с журналистами губернатору пришлось отодвинуть из-за Путина - президент РФ должен был собрать свою пресс-конференцию 22 декабря, но отложил ее на день, чтобы принять участие в церемонии прощания с российским послом в Турции Андреем Карловым. Дипломат был застрелен экстремистом 19 декабря в Анкаре.
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