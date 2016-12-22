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Свердловская прокуратура ополчилась на Куйвашева и его первых замов21 декабря в 14:57

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Переборщили с полномочиями.

Прокуратура Свердловской области направила губернатору Евгению Куйвашеву копию искового заявления о превышении им должностных полномочий при утверждении временного регламента работы правительства. 21 декабря документ был подписан главой надзорного ведомства Сергеем Охлопковым и в ближайшие часы поступит на рассмотрение областного суда, сообщает "Уралинформбюро".

По мнению прокуратуры, подписывая указ об организации деятельности правительства от 28 ноября 2016 года, в частности утверждая временный регламент, глава региона вышел за рамки дозволенного – по нормам законодательства решение данного вопроса находится в компетенции кабинета министров, а не конкретно его главы.

Аналогичные претензии относятся к пункту указа о том, что организация деятельности правительства региона, не урегулированная временным регламентом, осуществляется в соответствии с поручениями губернатора и его первых заместителей. В данном случае речь идет об Алексее Орлове и Владимире Тунгусове.

Возникли у прокуратуры вопросы и к пунктам самого регламента. Например, о том, что заседание правительства является правомочным, если присутствует большинство его членов. Согласно региональному законодательству, для правомочности собрания должно присутствовать не менее двух третей кабинета министров.

В своем заявлении надзорное ведомство требует признать недействительными ряд пунктов регламента, а также указа об организации деятельности правительства Среднего Урала.

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