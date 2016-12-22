Если покорит "Депутатскую вертикаль".

Спикер свердловского Заксобрания Людмила Бабушкина 21 декабря 2016 года на пресс-конференции объявила журналистам, что намерена стать сопредседателем свердловского регионального объединения "Депутатская вертикаль". Эта структура создается по инициативе депутата Госдумы Павла Крашенинникова с целью консолидации парламентариев "Единой России" на местах, сообщает "Уралинформбюро". Ее мыслят как дискуссионную и лоббистскую площадку.

Ранее анонсировалось, что рулить "Вертикалью" будет ассамблея, состоящая из депутатов Госдумы, сенатора Аркадия Чернецкого, представителей губернатора, гордумы Екатеринбурга и областного Заксобрания. Кроме того, в управленческих округах региона и Екатеринбурге откроются отделения этой организации, которыми будет руководить совет сопредседателей.

Таким образом, Людмила Бабушкина, если ее планы сбудутся, возглавит своеобразную фракцию ЕР.