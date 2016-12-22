"Человека года".

Министр культуры РФ Владимир Мединский награжден премией "Человек года" от Русского биографического института. Он отмечен в номинации "Культура" за поддержку отечественного кинематографа, сообщает "Уралинформбюро".

"Министерство культуры Российской Федерации делает очень многое для того, чтобы позиции российского кинематографа и культуры в целом укреплялись", - подчеркнул председатель совета директоров Русского биографического института Святослав Рыбас на церемонии награждения.

Премия "Человек года" вручалась в 24 раз. В 2016 году ее обладателями стали 38 человек. В их числе президент РФ Владимир Путин, глава Казахстана Нурсултан Назарбаев, патриарх Московский и всея Руси Кирилл, председатель КНР Си Цзиньпин, режиссеры Никита Михалков и Андрей Шальопа.

Стоит напомнить, что 2016 год для Владимира Мединского ознаменовался крупным скандалом. Ряд деятелей науки потребовали лишить его ученой степени, поставив под сомнение диссертацию министра. Сначала к разбирательствам привлекли УрФУ, затем это перепоручили экспертам МГУ. Вопрос до сих пор в подвешенном состоянии.

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