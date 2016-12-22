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Вместо лишения ученой степени Мединскому добавили титулСегодня в 12:20

"Человека года".

Министр культуры РФ Владимир Мединский награжден премией "Человек года" от Русского биографического института. Он отмечен в номинации "Культура" за поддержку отечественного кинематографа, сообщает "Уралинформбюро".

"Министерство культуры Российской Федерации делает очень многое для того, чтобы позиции российского кинематографа и культуры в целом укреплялись", - подчеркнул председатель совета директоров Русского биографического института Святослав Рыбас на церемонии награждения.

Премия "Человек года" вручалась в 24 раз. В 2016 году ее обладателями стали 38 человек. В их числе президент РФ Владимир Путин, глава Казахстана Нурсултан Назарбаев, патриарх Московский и всея Руси Кирилл, председатель КНР Си Цзиньпин, режиссеры Никита Михалков и Андрей Шальопа.

Стоит напомнить, что 2016 год для Владимира Мединского ознаменовался крупным скандалом. Ряд деятелей науки потребовали лишить его ученой степени, поставив под сомнение диссертацию министра. Сначала к разбирательствам привлекли УрФУ, затем это перепоручили экспертам МГУ. Вопрос до сих пор в подвешенном состоянии.

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1 комментариев из 1 | смотреть все
из народа мы Сегодня в 13:12

Кошмар. В общем, подтверждается старая истина. которая правит в России - хорошим делами прославиться нельзя. Эту истину все чиновники хорошо усвоили и упорно следуют этому. Мединский, конечно, прославился, причём, очень гнусным поступком - установкой доски маннергейму, что не прибавило ему уважения людей. Однако, подобные ему всучили ему это звание именно "за собственное прославление по причине собственной подлости". Народ именно так и будет воспринимать этот его титул.

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