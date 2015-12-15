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КСП Южного Урала возглавил протеже ДубровскогоСегодня в 12:19

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Из бывших партфункционеров ЕР.

Бывший руководитель исполкома реготделения "Единой России" в Челябинской области Алексей Лошкин возглавил Контрольно-счетную палату (КСП) региона. Его кандидатуру 22 декабря 2016 года утвердило Заксобрание Южного Урала, передает "Уралинформбюро".

Полномочия его предшественника Сергея Комякова прекращены досрочно в связи с достижением в январе 65 лет – предельного возраста нахождения на госслужбе.

Для А.Лошкина руководство КСП не станет первым опытом работы в сфере аудита. До того, как возглавить исполком ЕР на Южном Урале, он руководил главным контрольным управлением Челябинской области.

Следует отметить, что в трудоустройстве бывшего партийного функционера "медведей" принимал активное участие губернатор Борис Дубровский. Поначалу он пытался провести Лошкина в руководство избирательной комиссии Челябинской области, но получил отказ Центризбиркома РФ. На место руководителя КСП кандидатуру единоросса также внес глава региона.

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