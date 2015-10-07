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Первому заму свердловского губернатора доверили резервный фондСегодня в 14:59

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Для оперативности.

Первый замгубернатора Свердловской области Алексей Орлов получил полномочия по распоряжению региональным резервным фондом. Ранее такое право было лишь у главы Среднего Урала. Евгений Куйвашев "поделился" полномочиями по решению свердловского кабмина, утвержденному 22 декабря 2016 года.

Как пояснила на заседании правительства автор инициативы, глава минфина Галина Кулаченко, это необходимо для "повышения оперативности", сообщает "Уралинформбюро".

В резервном фонде области хранятся средства, предназначенные для финансирования непредвиденных расходов. В первую очередь – ликвидацию последствий крупных аварий и стихийных бедствий. На 2017 год в региональном бюджете на эти цели зарезервировано 500 миллионов рублей.

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