Первому заму свердловского губернатора доверили резервный фондСегодня в 14:59
- Текст
Для оперативности.
Первый замгубернатора Свердловской области Алексей Орлов получил полномочия по распоряжению региональным резервным фондом. Ранее такое право было лишь у главы Среднего Урала. Евгений Куйвашев "поделился" полномочиями по решению свердловского кабмина, утвержденному 22 декабря 2016 года.
Как пояснила на заседании правительства автор инициативы, глава минфина Галина Кулаченко, это необходимо для "повышения оперативности", сообщает "Уралинформбюро".
В резервном фонде области хранятся средства, предназначенные для финансирования непредвиденных расходов. В первую очередь – ликвидацию последствий крупных аварий и стихийных бедствий. На 2017 год в региональном бюджете на эти цели зарезервировано 500 миллионов рублей.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
- Похожие новости
-
Сегодня в 19:58
В Кургане водитель грузовика пробил газовую трубу
И оставил без "голубого топлива" промышленный сектор.Сегодня в 19:40
В Екатеринбурге жители Сортировки остались без отопления
В 30-градусный мороз.Сегодня в 19:31
ФСБ устроила допрос вице-премьеру Пермского края
Олегу Демченко.Сегодня в 19:20
Свердловчане забили знакомого поленом
До смерти.Сегодня в 19:05
Екатеринбурженка скончалась в здании "Почты России"
На Бебеля.Сегодня в 18:53
Артемовский ГО возглавил Андрей Самочернов
Вариантов было немного.Сегодня в 18:51
В Екатеринбурге молодую мать поймали на занятии проституцией
Женщине не хватало средств на содержание ребенка.Сегодня в 18:41
Морозы задержали десятки самолетов в Югре и на Ямале
Столбики термометров опустились ниже 40 градусов.Сегодня в 18:38
Старейшее предприятие Югры выгонит на улицу более 700 человек
Они пополнят армию безработных.Сегодня в 18:37
Пьяный челябинец 3 часа держал в заложниках врачей
Требуя госпитализировать сына.Сегодня в 18:36
ЕВРАЗ и работники КГОКа подписали коллективный договор
На 2017 год.Сегодня в 18:31
Кольцово отправит больше 1000 новогодних рейсов
На 20% больше, чем в прошлом году.Сегодня в 18:30
Суд вынес приговор полицейским чинам Зауралья
Андрею Алешкину и Максиму Шевелеву.Сегодня в 18:27
Голодовка в общежитиях Челябинска грозит смертями
Дубровский не реагирует.Сегодня в 18:21
Челябинец выпросил у 12-летней девочки интимные фото
Его задержали.
-
07 ноября в 11:53
Первыми вице-губернаторами Свердловской области станут Орлов и Тунгусов
Третьего не дано.07 октября 2015 в 17:58
Куйвашев пригласил мэров в "Екатеринбург-ЭКСПО" посекретничать
О ситуации в области.21 апреля 2015 в 13:39
Стройки "озолотили" свердловского министра Бидонько
Его годовой доход превысил 13 миллионов рублей.
Главные новости
- Сегодня в 18:18По примеру Куйвашева: губернатор Прикамья распускает правительство
- Сегодня в 17:53Екатеринбуржец сознался в убийстве Кристины Яновой
- Сегодня в 17:52Серов спокоен. До первой свиньи
- Сегодня в 17:15Зарезавший жену и дочь екатеринбургский чекист должен выйти из СИЗО
- Сегодня в 16:11Встаньте, дети, в хоровод! В детсадах нет места
Аналитика
Серов спокоен. До первой свиньи
Что скажет прокуратура?
Встаньте, дети, в хоровод! В детсадах нет места
Екатеринбург не решил задачу Путина.
Прокуратуре невдомек
Что исполнил Куйвашев