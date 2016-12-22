Он успел поработать с Улюкаевым.

Госсовет Крыма на заседании 22 декабря 2016 года утвердил назначение Павла Королева вице-премьером Республики. В новой должности он будет курировать вопросы земельных и имущественных отношений, уточнили "Уралинформбро" в пресс-службе государственного органа.

С 2011 по 2012 годы Павел Королев занимал аналогичную должность в Свердловской области. После отставки губернатора Александра Мишарина он был назначен замглавы Минэкономики РФ, откуда его уволили после ареста министра Алексея Улюкаева.