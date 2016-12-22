Результаты выборов в Думу ХМАО-Югры разберут в судеСегодня в 16:37
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По требованию либерал-демократов.
ЛДПР пытается оспорить итоги сентябрьских выборов в Думу ХМАО-Югры. Исковое заявление в суд подало окружное отделение либерал-демократов, передает "Уралинформбюро".
"Соколы Жириновского" требуют признать недействительными результаты голосования в Нефтеюганской региональной группе №7. В заявлении они опираются на значительный разброс в процентах, набранных в ней и в целом по Югре. По округу ЛДПР набрала 25,34%, по группе №7 – 18,51%. Причем по Нефтеюганской региональной группе №6 либерал-демократы получили поддержку 27,12% избирателей.
Вместе с тем результаты "Единой России" в 7-й группе более чем на 18% отличаются от среднеокружных.
Претензии ЛДПР вызвала и сама избирательная кампания. "Среди наиболее вопиющих случаев наблюдатели отмечали произвол со стороны руководителей предприятий и ведомств, заставляющих своих работников голосовать за правящую партию, предвыборную агитацию госслужащих со своего рабочего места и массовое злоупотребление административным ресурсом", - пояснили агентству в пресс-службе югорского отделения партии.
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