В повестке – кадровые перестановки.

Общественная палата Свердловской области 23 декабря соберется на последнее собрание в уходящем году. Заседать общественники будут с полудня в Доме Севастьянова, передает "Уралинформбюро".

В повестке заседания 5 пунктов. В том числе - итоги работы и основные задачи регионального гражданского форума "Сила Урала" в 2017 году, а также меры по реализации закона "Об общественном контроле в Свердловской области".

Кроме того, как ожидается, у Общественной палаты появится новый секретарь вместо нынешнего – Анатолия Гагарина.

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