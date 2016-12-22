Наравне со всеми.

После недельного молчания Кремль отреагировал на намерения Алексея Навального участвовать в выборах президента РФ в 2017 году, передает "Уралинформбюро". Как заявил журналистам 22 декабря пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, конституция гарантирует каждому возможность избираться и быть избранным.

"В конституции у нас прописан перечень критериев, которым должны соответствовать граждане России для того, чтобы выдвигаться в президенты. Значит, соответственно, любой гражданин Российской Федерации, если он соответствует этим критериям, может выдвигаться – это его право выдвигаться в президенты", - пояснил Дмитрий Песков.

По его словам, в Кремле тема предстоящих выборов пока не обсуждается, "в повестке ее нет".

Алексей Навальный начал предвыборную кампанию 13 декабря. Сейчас будущий кандидат занят сбором пожертвований для своей агитации и поиском волонтеров, которые согласятся помогать ему на выборах.

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