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Правительство Свердловской области установило рекордСегодня в 17:23

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Скорострельности.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев официально завершил "шлифовку" региональной системы власти. 20 декабря 2016 года он подписал финальное распоряжение по уточнению структуры кабмина, а 22-го правительство провело первое послереформенное заседание. В неполном составе (отсутствовал первый вице-губернатор Владимир Тунгусов) и в рекордные сроки министры во главе с Куйвашевым продемонстрировали, как быстро могут приниматься решения.

28 вопросов повестки чиновники рассмотрели за 48 минут. С учетом того, что первые 10 минут были потрачены на доклады о выполнении поручений президента РФ, на каждый из остальных вопросов ушло в среднем по 85 секунд.

По итогам первого заседания "отшлифованного" правительства можно судить, что эти мероприятия окончательно превратились в машинку для легитимизации подписи губернатора под документами. Собственно, все обсуждение прошло в режиме: заслушали название постановления - перешли к следующему вопросу. Время от времени Е.Куйвашев строго спрашивал: "Вопросы есть?" – вопросов не было.

Станет ли обновленный кабмин эффективнее прежнего, покажет 2017 год. Пока же из существенных изменений одно: если раньше предновогоднее заседание обычно завершалось общением премьера с журналистами, в этот раз обошлись без подведения итогов.

26 декабря состоится пресс-конференция губернатора, который разом ответит и за себя, и за правительство. Впрочем, как сообщили "Уралинформбюро" источники, не исключено, что это заседание не последнее, и министрам придется еще встретиться за одним столом до Нового года.

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