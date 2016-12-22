×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


По примеру Куйвашева: губернатор Прикамья распускает правительствоСегодня в 18:18

  • Текст

И сокращает пост премьера.

Губернатор Пермского края Виктор Басаргин 22 декабря принял решение о реформе правительства региона. "Разработан указ, в соответствии с которым правительство региона будет возглавлять губернатор", — заявил глава Прикамья.

Работавшие ранее в качестве министров чиновники пока остаются на своих постах, но с приставкой "и.о.". Вероятней всего, некоторые в скором времени лишатся работы.

При этом пост председателя правительства, который занимал Геннадий Тушнолобов, уже точно будет упразднен, передает "Уралинформбюро".

Необходимость реформы объясняется курсом на укрепление региональной власти, повышение ответственности и эффективности работы чиновников, а также концентрацию сил для решения актуальных задач социально-экономического развития. Кроме того, упоминается важность оптимизации затрат на управленческий аппарат.

Следует отметить, что аналогичная реформа этой осенью была проведена в Свердловской области. Председатель регионального правительства Денис Паслер ушел в отставку, его пост был упразднен, а кабинет министров возглавил губернатор Евгений Куйвашев. В ряде областных министерств сменились руководители.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Серов спокоен. До первой свиньи

Серов спокоен. До первой свиньи

Что скажет прокуратура?

Встаньте, дети, в хоровод! В детсадах нет места

Встаньте, дети, в хоровод! В детсадах нет места

Екатеринбург не решил задачу Путина.

Прокуратуре невдомек

Прокуратуре невдомек

Что исполнил Куйвашев

Интервью

Инфографика

Миллиард на одного: Топ-10 банкротов Среднего Урала

Система Orphus