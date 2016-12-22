По примеру Куйвашева: губернатор Прикамья распускает правительствоСегодня в 18:18
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И сокращает пост премьера.
Губернатор Пермского края Виктор Басаргин 22 декабря принял решение о реформе правительства региона. "Разработан указ, в соответствии с которым правительство региона будет возглавлять губернатор", — заявил глава Прикамья.
Работавшие ранее в качестве министров чиновники пока остаются на своих постах, но с приставкой "и.о.". Вероятней всего, некоторые в скором времени лишатся работы.
При этом пост председателя правительства, который занимал Геннадий Тушнолобов, уже точно будет упразднен, передает "Уралинформбюро".
Необходимость реформы объясняется курсом на укрепление региональной власти, повышение ответственности и эффективности работы чиновников, а также концентрацию сил для решения актуальных задач социально-экономического развития. Кроме того, упоминается важность оптимизации затрат на управленческий аппарат.
Следует отметить, что аналогичная реформа этой осенью была проведена в Свердловской области. Председатель регионального правительства Денис Паслер ушел в отставку, его пост был упразднен, а кабинет министров возглавил губернатор Евгений Куйвашев. В ряде областных министерств сменились руководители.
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