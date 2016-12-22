И сокращает пост премьера.

Губернатор Пермского края Виктор Басаргин 22 декабря принял решение о реформе правительства региона. "Разработан указ, в соответствии с которым правительство региона будет возглавлять губернатор", — заявил глава Прикамья.

Работавшие ранее в качестве министров чиновники пока остаются на своих постах, но с приставкой "и.о.". Вероятней всего, некоторые в скором времени лишатся работы.

При этом пост председателя правительства, который занимал Геннадий Тушнолобов, уже точно будет упразднен, передает "Уралинформбюро".

Необходимость реформы объясняется курсом на укрепление региональной власти, повышение ответственности и эффективности работы чиновников, а также концентрацию сил для решения актуальных задач социально-экономического развития. Кроме того, упоминается важность оптимизации затрат на управленческий аппарат.

Следует отметить, что аналогичная реформа этой осенью была проведена в Свердловской области. Председатель регионального правительства Денис Паслер ушел в отставку, его пост был упразднен, а кабинет министров возглавил губернатор Евгений Куйвашев. В ряде областных министерств сменились руководители.