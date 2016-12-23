Авиасообщение России и Таджикистана приостановленоСегодня в 10:24
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Стороны не смогли договориться.
С 00.00 23 декабря 2016 года приостановлено авиасообщение России и Таджикистана. Стороны так и не пришли к компромиссу на переговорах, состоявшихся накануне. Душанбе не согласовал авиакомпании "Ямал" полеты в Таджикистан из аэропорта Жуковский, и Москва пошла на крайние меры, пишет Life.ru со ссылкой на Минтранс РФ.
Как сообщили в ведомстве, приостановка коснется полетов авиакомпании "СомонЭйр" в регионы. Затронет ли это рейсы других авиакомпаний, пока неизвестно.
Авиавласти Таджикистана отказываются согласовать "Ямалу" полеты в страну. Минтранс РФ обвинил Душанбе в нарушении подписанного ранее соглашения и пригрозил приостановкой авиасообщения. В итоге разрешение "Ямалу" было выдано только на один рейс 22 декабря. На переговоры в Москву вылетала делегация с главой департамента гражданской авиации Республики Юсуфом Рахмоновым, куда входят представители авиакомпаний "ТаджикЭйр" и "СомонЭйр". Однако результата это не принесло.
Стоит напомнить, что накануне "СомонЭйр" отменил рейсы в Екатеринбург из Душанбе и обратно 22 декабря. Как заявляли в авиакомпании, причиной стала неисправность двух из шести бортов, передает "Уралинформбюро".
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