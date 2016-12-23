Путин списал США с "ядерных" счетовСегодня в 15:07
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Россия сильнее.
Президент РФ Владимир Путин считает правомерными заявления госчиновников США о том, что ядерные силы Штатов являются самыми мощными в мире.
Однако Россия сильнее любого потенциального агрессора, отметил глава государства в ходе большой пресс-конференции 23 декабря 2016 года.
Среди способствующих этому факторов В.Путин назвал модернизацию РВСН, а также историю и географию России, передает "Уралинформбюро".
"Гонку вооружений разгоняем не мы", - отметил президент. Предпосылки к ней США дали своим выходом из ПРО. Теперь Россия вынуждена создавать средства эффективнее самой ПРО, вынуждена отвечать, но все это делается в рамках договоренностей, в том числе СНВ-3.
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