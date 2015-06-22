Путин не исключил досрочные президентские выборыСегодня в 15:03
- Текст
В 2017 году.
Президент РФ Владимир Путин допустил возможность досрочных выборов главы государства в 2017 году.
Вопрос об этом ему задал журналист The Wall Street Journal во время пресс-конференции. Прежде чем ответить, Путин уточнил, о какой стране идет речь. Убедившись, что о России, Путин ответил лаконично: "Возможно, но нецелесообразно".
Стоит напомнить, что выборы президента РФ запланированы на 2018 год, передает "Уралинформбюро".
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
- Похожие новости
-
Сегодня в 16:00
Цены на бензин в Свердловской области отстали от инфляции
"Утешили" чиновники.Сегодня в 15:47
Новиков помечтал о концертах в суде
Где много публики.Сегодня в 15:44
Свердловских либерал-демократов возглавил торговец металлом
Антон Гусев.Сегодня в 15:42
Уральские полицейские расхлебывают "Боярышник"
На пару с санврачами.Сегодня в 15:35
Екатеринбургские застройщики не спешат взвинчивать цены на жилье
Квадратные метры продаются слабо.Сегодня в 15:28
Свердловские антимонопольщики собрали 25-миллионный "урожай"
Штрафов.Сегодня в 15:26
Американцы смотрят на мир "глазами" Путина
И голосуют за Трампа.Сегодня в 15:24
Крым перепрыгнул общероссийскую планку
По росту промышленности.Сегодня в 15:21
Решающий судьбу Новикова судья взял перерыв
На 20 минут.Сегодня в 15:14
Бард Новиков недоволен своим "ценником" в суде
Про него мало написали.Сегодня в 15:07
Путин списал США с "ядерных" счетов
Россия сильнее.Сегодня в 15:03
Путин не исключил досрочные президентские выборы
В 2017 году.Сегодня в 15:00
Судьбу тарифов в екатеринбургском транспорте решат 26 декабря
За закрытыми дверями.Сегодня в 14:58
Новиков приехал в суд
С часовым опозданием.Сегодня в 14:42
Ученые вычислили самую нервозную работу
Когда прессинг со всех сторон.
-
16 ноября в 12:57
Две трети россиян готовы довериться Путину еще раз
Хоть завтра выбирай!22 июня 2015 в 09:53
Решение Путина по выборам 2018 года объявят не скоро
Заявил глава президентской администрации.23 ноября 2014 в 16:42
Путин не исключает своего участия в новых президентских выборах
В 2018 году.15 декабря в 17:31
Человек с моста к Путину
Игорь Холманских.15 декабря в 16:29
Мечом и крестом: россияне доверяют армии и церкви
Судам веры нет.15 декабря в 09:56
Путину приписали демонстрацию "грязного белья" Клинтон
Это была "вендетта".01 декабря в 17:26
Российские больницы подключат к Интернету за 2 года
Путин проследит.30 ноября в 13:10
Куйвашев улетел на встречу с Путиным
За благословением.29 ноября в 10:53
Ходорковский предсказал дату ухода Путина
Президент все четко решил.23 ноября в 11:03
Путин принял меры после ЧП в омском центре ВДВ
И проблем с космодромом Восточный.
Ещё в сюжете «Говорит и показывает Путин»
Главные новости
- Сегодня в 15:42Уральские полицейские расхлебывают "Боярышник"
- Сегодня в 15:14Бард Новиков недоволен своим "ценником" в суде
- Сегодня в 15:07Путин списал США с "ядерных" счетов
- Сегодня в 15:00Судьбу тарифов в екатеринбургском транспорте решат 26 декабря
- Сегодня в 13:43Предновогодняя неделя порадует екатеринбуржцев погодой
Аналитика
Мусорная гора родит Ростех?
И он заработает.
Серов спокоен. До первой свиньи
Что скажет прокуратура?
Встаньте, дети, в хоровод! В детсадах нет места
Екатеринбург не решил задачу Путина.