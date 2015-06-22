В 2017 году.

Президент РФ Владимир Путин допустил возможность досрочных выборов главы государства в 2017 году.

Вопрос об этом ему задал журналист The Wall Street Journal во время пресс-конференции. Прежде чем ответить, Путин уточнил, о какой стране идет речь. Убедившись, что о России, Путин ответил лаконично: "Возможно, но нецелесообразно".

Стоит напомнить, что выборы президента РФ запланированы на 2018 год, передает "Уралинформбюро".