И голосуют за Трампа.

На сегодня 37% республиканцев в США симпатизируют президенту России Владимиру Путину.

Это говорит только о том, что большинство американцев видят мир - его опасности и проблемы - так же, отметил глава РФ в ходе пресс-конференции 23 декабря 2016 года.

В этом кроется секрет победы на выборах президента США миллиардера Дональда Трампа, еще раз подчеркнул Путин, передает "Уралинформбюро".