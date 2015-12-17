Американцы смотрят на мир "глазами" Путина Сегодня в 15:26
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И голосуют за Трампа.
На сегодня 37% республиканцев в США симпатизируют президенту России Владимиру Путину.
Это говорит только о том, что большинство американцев видят мир - его опасности и проблемы - так же, отметил глава РФ в ходе пресс-конференции 23 декабря 2016 года.
В этом кроется секрет победы на выборах президента США миллиардера Дональда Трампа, еще раз подчеркнул Путин, передает "Уралинформбюро".
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