Антон Гусев.

Координационный совет свердловского реготделения ЛДПР утвердил кандидатуру нового лидера либерал-демократов Среднего Урала. Пост занял Антон Гусев – директор промышленной компании "Региональный центр металлопроката".

Как пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе отделения партии, персона новоиспеченного руководителя была согласована высшим советом ЛДПР, а 23 декабря состоялось его утверждение на уровне региона.

Ранее пост занимал Данил Шилков, который по итогам сентябрьских выборов получил место в Госдуме РФ. "Депутат Государственной Думы не может занимать должность координатора, это установлено уставом партии", - отметил сам парламентарий, добавив, что "Антон Гусев как руководитель привнесет в работу регионального отделения новые тенденции".

Следует отметить, что Гусев также принимал участие в избирательной кампании 2016 года. Он пытался получить место в Заксобрании региона от Краснотурьинского одномандатного округа, но уступил единороссу Анатолию Сухову.