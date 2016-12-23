Свердловских либерал-демократов возглавил торговец металломСегодня в 15:44
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Антон Гусев.
Координационный совет свердловского реготделения ЛДПР утвердил кандидатуру нового лидера либерал-демократов Среднего Урала. Пост занял Антон Гусев – директор промышленной компании "Региональный центр металлопроката".
Как пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе отделения партии, персона новоиспеченного руководителя была согласована высшим советом ЛДПР, а 23 декабря состоялось его утверждение на уровне региона.
Ранее пост занимал Данил Шилков, который по итогам сентябрьских выборов получил место в Госдуме РФ. "Депутат Государственной Думы не может занимать должность координатора, это установлено уставом партии", - отметил сам парламентарий, добавив, что "Антон Гусев как руководитель привнесет в работу регионального отделения новые тенденции".
Следует отметить, что Гусев также принимал участие в избирательной кампании 2016 года. Он пытался получить место в Заксобрании региона от Краснотурьинского одномандатного округа, но уступил единороссу Анатолию Сухову.
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