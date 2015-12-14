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Убийство посла не встанет между Россией и ТурциейСегодня в 16:42

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Путин готов к компромиссам.

Убийство посла РФ в Турции Андрея Карлова в Анкаре не скажется на отношениях России и Турции, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции. "Нам удавалось находить компромиссы и рассчитываю на то, что мы их будем находить и в будущем" - заявил глава государства.

По его словам, произошедшее является покушением на российско-турецкие отношения. Он заявил, что причиной стало "проникновение деструктивных элементов" в правительственные структуры. "Я не считаю, что вправе кого-то обвинять, но факт, что это происходит", - отметил он.

Покушение на Карлова произошло 19 декабря в Галерее современного искусства в Анкаре, где проходило открытие фотовыставки "Россия глазами турок". Во время выступления российского дипломата неизвестный выстрелил ему в спину. Посол был госпитализирован с тяжелыми ранениями и вскоре скончался, передает "Уралинформбюро".

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