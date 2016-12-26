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Единороссы переизбрали ШептияСегодня в 09:37

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На 5 лет.

Виктор Шептий продолжит руководить свердловскими единороссами. На региональной конференции партии он был переизбран большинством голосов на 5 лет. Его кандидатура была предложена губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым, сообщает "Уралинформбюро".

Следует отметить, что с лета строились различные версии о том, кто может стать руководителем реготделения ЕР. Среди возможных претендентов назывались депутат свердловского ЗакСо Анатолий Никифоров и вице-губернатор региона Азат Салихов.

В итоге, в соответствии с прогнозом экспертов "Уралинформбюро", победил Виктор Шептий, как кандидат "равноудаленный от всех групп влияния в регионе и потому всех устраивающий".

Кроме того, на конференции был избран новый состав политсовета регионального отделения. Его численность была сокращена со 116 до 90 человек. Как пояснил Виктор Шептий, это было сделано в связи с установками федерального руководства. "Так происходит сейчас по всей России", - заключил он.

По словам источников "Уралинформбюро" в партии, согласование нового состава политсовета с Москвой шло вплоть до самого дня конференции – окончательный список появился лишь утром накануне голосования. В него вошли 5 представителей регионального правительства, 12 депутатов Заксобрания и Госдумы, 18 глав муниципалитетов, представители местных отделений партии.

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